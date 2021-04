Buongiorno mamma seconda puntata | trama e anticipazioni 28 aprile 2021

Leggi su cubemagazine

(Di mercoledì 28 aprile 2021). Mercoledì 28torna su Canale 5 la nuova fiction con protagonista Raoul Bova. Ecco di seguito il cast completo,sulla prima. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Guido non riesce a capire dove siano finiti i soldi del fondo e si confida con Agata: l’amata moglie aveva dei segreti? Miriam, intanto, lo sprona ad affrontare una ferita aperta. Cosa tiene ancora in piedi il suo matrimonio? Anche Sole sta vivendo un momento di profonda confusione: si è ubriacata a una festa dove ha baciato un ragazzo misterioso, peccato però che non si ricordi nulla. In seguito scopre che in realtà la verità è molto più complessa e inaspettata. Ha fatto l’amore con ...