Buongiorno, mamma: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, mercoledì 28 aprile 2021, alle ore 21,45 su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata di Buongiorno, mamma, la nuova serie tv con Raul Bova in sei puntate diretta da Giulio Manfredonia e prodotta da Lux Vide. La fiction racconta la storia della famiglia Borghi che nel 2013 vive un dramma: l'entrata in coma della mamma. Ma cosa succederà stasera, 28 aprile 2021? Secondo le anticipazioni sulla trama della seconda puntata di Buongiorno, mamma, Guido non riuscirà a capacitarsi di dove siano finiti i soldi del fondo e si confiderà con Agata: l'amata moglie aveva dei segreti? Miriam, intanto, lo spronerà ad affrontare una ferita aperta…

