Buongiorno, mamma: la trama della prossima puntata, la terza (Di mercoledì 28 aprile 2021) Cosa succederà nella prossima puntata (la terza) di Buongiorno, mamma, la serie tv con Raul Bova in onda su Canale 5 mercoledì 5 maggio? Stando alle anticipazioni sulla trama, la presenza di Agata non passerà affatto inosservata. Guido, infatti, si renderà conto ben presto che la ragazza rappresenta un grave pericolo. E poi ancora, si tornerà a parlare di Sole: la donna si rifiuterà di svelare pubblicamente l’identità del padre del bambino che porta in grembo. Una situazione che finirà per allarmare ancora di più suo padre Guido: l’uomo, infatti, è preoccupato che i segreti del passato possano tornare nuovamente a galla e per questo motivo fatica a stare vicino alla figlia. Per Guido, però, sarà fondamentale l’aiuto di Miriam: la donna sarà al suo fianco e lo aiuterà a ragionare e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Cosa succederà nella(la) di, la serie tv con Raul Bova in onda su Canale 5 mercoledì 5 maggio? Stando alle anticipazioni sulla, la presenza di Agata non passerà affatto inosservata. Guido, infatti, si renderà conto ben presto che la ragazza rappresenta un grave pericolo. E poi ancora, si tornerà a parlare di Sole: la donna si rifiuterà di svelare pubblicamente l’identità del padre del bambino che porta in grembo. Una situazione che finirà per allarmare ancora di più suo padre Guido: l’uomo, infatti, è preoccupato che i segreti del passato possano tornare nuovamente a galla e per questo motivo fatica a stare vicino alla figlia. Per Guido, però, sarà fondamentale l’aiuto di Miriam: la donna sarà al suo fianco e lo aiuterà a ragionare e ...

