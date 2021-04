Buongiorno, mamma!: la storia vera che ha ispirato la fiction (Di mercoledì 28 aprile 2021) La miniserie Buongiorno, mamma! è stata ispirata da una storia vera, quella di Angela Moroni: una donna rimasta in coma per 29 anni. Buongiorno, mamma!, una nuova miniserie televisiva diretta da Giulio Manfredonia, racconta la storia vera di Angela Moroni: una donna rimasta in coma per 29 anni e di suo marito che ha deciso di rimanere al suo fianco per assisterla: "Per me Angela è stata un dono, un autentico privilegio". Angela Calise Moroni, morta il 31 Marzo 2017, aveva 64 anni ed era madre di cinque figlie quando fu colta da un malore a causa di un forte calo di potassio il 25 gennaio del 1988. Il marito, Nazzareno, cercò di rianimarla, senza successo, la donna fu trasportata in ospedale ed … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 aprile 2021) La miniserieè stata ispirata da una, quella di Angela Moroni: una donna rimasta in coma per 29 anni., una nuova miniserie televisiva diretta da Giulio Manfredonia, racconta ladi Angela Moroni: una donna rimasta in coma per 29 anni e di suo marito che ha deciso di rimanere al suo fianco per assisterla: "Per me Angela è stata un dono, un autentico privilegio". Angela Calise Moroni, morta il 31 Marzo 2017, aveva 64 anni ed era madre di cinque figlie quando fu colta da un malore a causa di un forte calo di potassio il 25 gennaio del 1988. Il marito, Nazzareno, cercò di rianimarla, senza successo, la donna fu trasportata in ospedale ed …

