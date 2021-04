Buongiorno Mamma | la seconda puntata

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il 28 aprile 2021, su Canale 5, va in onda ladi, la nuova serie tv Mediaset che racconta la storia di una famiglia, attraversando differenti linee temporali e rivelandone misteri e sorprese. Una serie prodotta da Lux Vide per Rti e diretta da Giulio Manfredonia. Nel cast della serie compaiono Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta (Anna), Elena Funari (Francesca), Matteo Oscar Giuggioli (Jacopo), Ginevra Francesconi (Sole) e Marco Valerio Bartocci (Michele), ma anche Serena Autieri (Miriam), Beatrice Arnera (Agata), Stella Egitto (Maurizia), Barbara Folchitto (Lucrezia), Domenico Diele (Colaprico) e Filippo Gili (Filippo). Guido non riesce a capire dove siano finiti i soldi del fondo e si confida con Agata: l’amata moglie aveva dei segreti? Miriam, intanto, lo sprona ad affrontare una ...

Secondo appuntamento con la fiction! in onda mercoledì 28 aprile , in prima serata, su Canale 5. Insieme a Raoul Bova (Guido) seguiremo la tranquilla vita della famiglia Borghi ambientata sulle sponde del lago di ...... Sotto copertura, Un posto al sole; negli ultimi tempi, ha preso parte alla serie famosissima 'Leonardo', dove ha interpretato Dante, ed è al momento, uno degli attori presenti in, ...Il 28 aprile 2021, su Canale 5, va in onda la seconda puntata di Buongiorno Mamma, la nuova serie tv Mediaset che racconta la storia di una famiglia, attraversando differenti linee temporali e rivelan ...Su Canale 5 la seconda puntata di Buongiorno, mamma! con Raoul Bova in onda mercoledì 28 aprile. Dove vederla in tv e in streaming e il cast completo ...