Buongiorno, mamma: cosa è successo nella prima puntata (Di mercoledì 28 aprile 2021) , riassunto cosa è successo nella prima puntata di Buongiorno, mamma andata in onda lo scorso mercoledì sera su Canale 5? Abbiamo conosciuto la vita presente e passata della famiglia Borghi. La famiglia vive un momento difficile, con la protagonista Anna attualmente in coma. Man mano si è capito che la donna ha avuto un terribile incidente e non si è più risvegliata. Ad occuparsi di tutto è Guido che è diventato una sorta di mammo. L'uomo si fa carico dei vari problemi dei figli, soprattutto quelli adolescenziali. L'uomo ha fatto però un incontro importante: quello con Miriam Castellani. Quest'ultima è la nuova insegnante del liceo, interpretata da Serena Autieri, che ha smosso qualcosa in Guido.

