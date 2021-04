Buongiorno mamma | appello di Maria Chiara Giannetta | “Mamme di tutta Italia” | Video

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Nelsui social l’di. “di”, ha scritto la star di Buongiono,! Ecco le sue parole.(Instagram)La giovanissima attrice è già una star affermata!è la protagonista femminile di!, la fiction in onda ogni mercoledì sera su Canale 5. Una sotria che tiene incollati allo schermo milioni di spettatori ogni settimana! Nella metà degli anni ’90 la famiglia Borghi, composta da Guido (Raoul Bova) e Anna () deve ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno mamma

Al settimanale 'Oggi' ha svelato il suo dolore: 'Mia madre ha iniziato l'Alzheimer dicendo: 'signora, come si chiama?'. Mi ha portato via la, una donna piena d'amore, energia e ...leggi anche l'articolo > "", anticipazioni seconda puntata: Guido indaga sui segreti di sua moglie Raoul Bova ingrassato e stempiato, la fine di un sexy symbol? "Racconta la storia di ...Mercoledì 5 maggio 2021 va in onda la terza puntata di Buongiorno Mamma: ecco le anticipazioni. Guido pensa che Agata sia un pericolo ...Buongiorno, mamma: la trama della prossima puntata, la terza, le anticipazioni nel dettaglio. Scopri di più sulla serie tv di Canale 5 ...