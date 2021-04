BUONGIORNO MAMMA, anticipazioni terza puntata di mercoledì 5 maggio (Di mercoledì 28 aprile 2021) anticipazioni terza puntata della fiction BUONGIORNO MAMMA, in onda in prima serata mercoledì 5 maggio 2021 su Canale 5: Leggi anche: DOMINA, serie tv Sky con Kasia Smutniak su Livia Drusilla: cast, uscita, trama e anticipazioni Sole non intende rivelare chi è il padre del bambino. Guido, temendo che si riaffaccino i segreti del passato, ha difficoltà a stare accanto alla figlia. Mentre Francesca è turbata da una serie di strani ricordi d’infanzia, Jacopo scopre una non facile verità su Greta. Colaprico vuole che Agata sottoscriva un documento per riaprire le indagini sulla sparizione di Maurizia. Guido spinge Agata a studiare per l’esame d’ammissione. Federico tende a sfuggire alle sue responsabilità e Sole decide di affrontarlo. Francesca va da ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 28 aprile 2021)della fiction, in onda in prima serata2021 su Canale 5: Leggi anche: DOMINA, serie tv Sky con Kasia Smutniak su Livia Drusilla: cast, uscita, trama eSole non intende rivelare chi è il padre del bambino. Guido, temendo che si riaffaccino i segreti del passato, ha difficoltà a stare accanto alla figlia. Mentre Francesca è turbata da una serie di strani ricordi d’infanzia, Jacopo scopre una non facile verità su Greta. Colaprico vuole che Agata sottoscriva un documento per riaprire le indagini sulla sparizione di Maurizia. Guido spinge Agata a studiare per l’esame d’ammissione. Federico tende a sfuggire alle sue responsabilità e Sole decide di affrontarlo. Francesca va da ...

