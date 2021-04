Buongiorno, Mamma!: anticipazioni terza puntata di mercoledì 5 maggio 2021 (Di giovedì 29 aprile 2021) Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova Le sei puntate di Buongiorno, Mamma! sono state dirette da Giulio Manfredonia insieme a Matteo Mandelli, che è già stato all’opera sui set di Volevo Fare la Rockstar e Mina Settembre. Manfredonia, che per il cinema ha firmato tutti i film di Antonio Albanese con protagonista Cetto La Qualunque, in tv ha diretto tra le altre fiction L’Isola di Pietro, Non dirlo al mio Capo, Rocco Schiavone e Sotto Copertura – La Cattura di Zagaria, attualmente in replica nel sabato sera di Rai 1. A seguire tutte le anticipazioni di Buongiorno, Mamma!, aggiornate episodio per episodio. 1×03: Mentre Sole rifiuta di rivelare l’identità del padre del bambino, Guido, preoccupato che i segreti del passato possano venire a galla, stenta a stare vicino alla figlia. Intanto Francesca è ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 29 aprile 2021) Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova Le sei puntate disono state dirette da Giulio Manfredonia insieme a Matteo Mandelli, che è già stato all’opera sui set di Volevo Fare la Rockstar e Mina Settembre. Manfredonia, che per il cinema ha firmato tutti i film di Antonio Albanese con protagonista Cetto La Qualunque, in tv ha diretto tra le altre fiction L’Isola di Pietro, Non dirlo al mio Capo, Rocco Schiavone e Sotto Copertura – La Cattura di Zagaria, attualmente in replica nel sabato sera di Rai 1. A seguire tutte ledi, aggiornate episodio per episodio. 1×03: Mentre Sole rifiuta di rivelare l’identità del padre del bambino, Guido, preoccupato che i segreti del passato possano venire a galla, stenta a stare vicino alla figlia. Intanto Francesca è ...

