Buongiorno dalla Borsa 28 aprile 2021

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Tele) – A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 33.984,93 punti; al contrario, si è mosso al ribasso il Nasdaq 100, che ha perso lo 0,47%, chiudendo a 13.960,28 punti. Tokyo riporta un guadagno dello 0,21%, terminando a 29.054 punti. Shenzhen allunga timidamente il passo dello 0,28% e chiude a 14.264,1 punti. Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,34%; giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,4%; piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,27%. Apprezzabile rialzo (+3,00%) a Milano per il comparto media. Brillante rialzo per Mediaset, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,52%. ...