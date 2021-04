Budelli | l’eremita Mauro Morandi lascia l’isola dopo 32 anni | “Nuova vita con una docente di Benevento | ci amiamo”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Non sono felice di andarmene da qui. Mi consola una cosa, però: mi sono innamorato di C., una donna di, e ho trascorso gli ultimiparlandole al telefono. Forsequest’ultimo duro colpo cominceremo la nostrainsieme”. Sono le parole dideldi, nell’arcipelago sardo della Maddalena, che tra pochi giorni sarà costretto are il luogo che ha contribuito a salvaguardare per gli ultimi 32. Su quel, 82, ex insegnante di educazione fisica di Modena, ha trascorso in solitudine estati e inverni: unico abitante di ...