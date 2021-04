Brusca sterzata securitaria per Macron. Troppo tardi? (Di mercoledì 28 aprile 2021) A un anno dalle prossime elezioni per l’Eliseo, il presidente Emmanuel Macron fa cadere gli ultimi veli e scopre la linea che segnerà la fine del suo mandato, sempre più orientato a destra. Il tutto, in un clima generale di forte tensione sui temi securitari, alimentato soprattutto dalle recenti vicende giudiziarie e di cronaca. Una strategia lanciata ormai da diversi mesi e che trova conferma nel progetto di legge sull’antiterrorismo presentato oggi al Consiglio dei ministri. Il testo arriva a cinque giorni dall’ultimo attentato a Rambouillet, nella Regione di Parigi, dove una poliziotta è stata uccisa al grido di “Allah Akbar” da un cittadino tunisino, in seguito abbattuto. Una mossa, quella dell’esecutivo, che appare quindi come una risposta rapida e a tratti raffazzonata delle istituzioni, anche se dal governo fanno sapere che il testo era in cantiere da diverse ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) A un anno dalle prossime elezioni per l’Eliseo, il presidente Emmanuelfa cadere gli ultimi veli e scopre la linea che segnerà la fine del suo mandato, sempre più orientato a destra. Il tutto, in un clima generale di forte tensione sui temi securitari, alimentato soprattutto dalle recenti vicende giudiziarie e di cronaca. Una strategia lanciata ormai da diversi mesi e che trova conferma nel progetto di legge sull’antiterrorismo presentato oggi al Consiglio dei ministri. Il testo arriva a cinque giorni dall’ultimo attentato a Rambouillet, nella Regione di Parigi, dove una poliziotta è stata uccisa al grido di “Allah Akbar” da un cittadino tunisino, in seguito abbattuto. Una mossa, quella dell’esecutivo, che appare quindi come una risposta rapida e a tratti raffazzonata delle istituzioni, anche se dal governo fanno sapere che il testo era in cantiere da diverse ...

