Bruno Fernandes: “Sogno di fare l’allenatore. Magari al Manchester United…” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il portoghese guarda al futuro e ammette il desiderio di diventare allenatore una volta ritiratosi dal calcio giocato Leggi su itasportpress (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il portoghese guarda al futuro e ammette il desiderio di diventare allenatore una volta ritiratosi dal calcio giocato

Advertising

Haciabi77 : @armandasakli13 Ghezzal Insigne Bruno Fernandes Lewandowski Mbappe +Ispanya Moreno - cbocconetti : @danielelozzi Per me modulo simile a Roma Atalanta. Smalling Ibanez con Cristante davanti alla difesa (per accorcia… - CampioneOmaggio : @andrea_pecchia @danielelozzi Pau Lopez Karsdorp Smalling Ibanez Spinazzola Diawara Cristante Veretout Pellegrini M… - AbhishekUtd31 : @maddys_lag Ndidi...No Bruno Fernandes - MarcelloArresto : RT @romanewseu: #Smalling, game on: all’Old Trafford per la resa dei conti. Bruno #Fernandes pericolo numero uno ?? -