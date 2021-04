Brigatisti | 7 arresti in Francia 3 in fuga C' è anche Pietrostefani di Lotta Continua Draghi soddisfatto | «La memoria di quegli atti barbarici è ancora viva»

(Di mercoledì 28 aprile 2021) La polizia italiana in collaborazione con l'antiterrorismo francese ha individuato e catturato 7 exitaliani che risiedevano in, l'operazione è tuttora in corso...

Ultime Notizie dalla rete : Brigatisti arresti

...a Parigi 7 exrossi da tempo richiesti dall'Italia per gli atti compresi fra gli anni '70 e '80. Tra loro anche Giovanni Alimonti e Giorgio Pietrostefani di lotta continua. Gli...14.00 Cartabia:ex Br portata storica "Ha una portata storica la decisione della Francia di rimuovere ogni ... Così la ministra della Giustizia Cartabia,sull' arresto di exin Francia. ...VENEZIA - «Gli arresti degli ex brigatisti in Francia non sono solo una soddisfazione per noi parenti delle vittime, ma per tutto il nostro Paese. È una giustizia che doveva essere assicurata molto ...PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sette ex appartenenti alle Br sono stati arrestati a Parigi dalla polizia. Erano ricercati in Italia da anni. Gli ex terroristi italiani arrestati sono Giovanni Alimonti ...