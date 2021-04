Advertising

giornaleradiofm : Brexit: Barnier, ora Ue-Gb garantiscano il rispetto impegni: (ANSA) - BRUXELLES, 28 APR - 'Ampia luce verde dal Par… - iconanews : Brexit: Barnier, ora Ue-Gb garantiscano il rispetto impegni - eunewsit : #Brexit, @MichelBarnier mette in guardia: attenti al futuro dell'Europa. Le reazioni al voto su accordo commerciale… - davcarretta : È uscito #EuropaOre7, la newsletter de @ilfoglio_it sull’Ue. Oggi: - poche riforme nei piani nazionali del Recove… - GianGiach : RT @ilfoglio_it: La Brexit è un fallimento dell’Ue, che adesso ha molte sfide da vincere -

Ultime Notizie dalla rete : Brexit Barnier

Così l'ex capo negoziatore Ue per la, Michel, su Twitter. .Bruxelles, 28 apr 10:42 - L'ex capo negoziatore dell'Unione europea per la, Michel, ha ringraziato "tutti gli eurodeputati per l'eccellente collaborazione negli ultimi anni" e ha salutato "la grande luce verde data dall'Eurocamera all'Accordo commerciale e di ..."Ampia luce verde dal Parlamento europeo" sull'accordo commerciale Ue-Gb. "Ringrazio tutti gli eurodeputati per l'eccellente collaborazione degli ultimi anni. (ANSA) ...L'ex capo negoziatore dell'Unione europea per la Brexit, Michel Barnier, ha ringraziato "tutti gli eurodeputati per l'eccellente ...