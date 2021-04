Boxe | Mike Tyson potrebbe affrontare Lennox Lewis a settembre Tramonta la terza sfida contro Evander Holyfield

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 aprile 2021)capitolo III non andrà in scena. L’ex Campione del Mondo dei pesi massimi salirà sul ring il prossimo 5 giugno e se la vedrà con Kevin McBride in un match di contorno dell’attesissimo confronto tra Teofimo Lopez Jr. e George Kambosos Jr. per il titolo mondiale unificato dei pesi leggeri. Nientetra The Real Deal e Ironil 29 maggio, ma il tema “remake”comunque essere rispolverato in qualche modo., infatti, nel corso di un’intervista al “Baddest Man on the Planet” a Los Angeles su TMZ ha affermato che aaffronterà un altro storico rivale, ovvero il pluricampione del mondo, tra i più grandi Heavyweight della storia della nobile arte. Il precedente tra i due risale al 2002 ...