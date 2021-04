Bonus baby sitter anche al personale della scuola. Approvato Ordine del giorno di Fratelli d’Italia (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Camera ha Approvato un Ordine del giorno proposto dall'On. Ella Bucalo (Fratelli d'Italia) con il quale: “si impegna il governo a estendere il beneficio del sussidio Bonus baby sitter a tutto il personale della scuola pubblica e paritaria”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Camera haundelproposto dall'On. Ella Bucalo (d'Italia) con il quale: “si impegna il governo a estendere il beneficio del sussidioa tutto ilpubblica e paritaria”. L'articolo .

Decreto Covid / Bonus baby-sitting Il Sole 24 ORE Bonus baby sitter esteso a personale scuola: Camera approva emendamento La Camera ha approvato un OdG per l'estensione del sussidio bonus baby sitter a tutto il personale della scuola pubblica e paritaria.

Bonus baby sitter, 100 euro a settimana per i figli in Dad Anche per quest’ anno l’Inps ha previsto un sostegno economico per le famiglie con figli in didattica a distanza, contagiati dal virus o in quarantena. È il bonus baby-sitting, un’agevolazione che ser ...

