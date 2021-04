Bologna, Sabatini innamorato: «Schouten signore del centrocampo» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Walter Sabatini parla di Jerdy Schouten: ecco le dichiarazioni sul giovane centrocampista olandese Walter Sabatini, ai microfoni di Lady Radio, ha parlato di Jerdy Schouten: ecco le dichiarazioni sul centrocampista svedese nel mirino di tanti grandi club in Serie A. «Questo è fortissimo, io lo definisco il signore del centrocampo. Non è merito mio, però, l’hanno preso Di Vaio e Bigon prima che arrivassi. Ora però lo sto gestendo con grande soddisfazione, ha mentalità nordica e disciplina, puntualità e capacità lavorative eccelse». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Walterparla di Jerdy: ecco le dichiarazioni sul giovane centrocampista olandese Walter, ai microfoni di Lady Radio, ha parlato di Jerdy: ecco le dichiarazioni sul centrocampista svedese nel mirino di tanti grandi club in Serie A. «Questo è fortissimo, io lo definisco ildel. Non è merito mio, però, l’hanno preso Di Vaio e Bigon prima che arrivassi. Ora però lo sto gestendo con grande soddisfazione, ha mentalità nordica e disciplina, puntualità e capacità lavorative eccelse». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

EmmSorrentino : ??#Sabatini stringe per avere #Arnautovic ?L’austriaco lascerà lo #ShanghaiDongya ??A breve il centravanti si accaser… - Mercato_SerieA : Bologna, Sabatini stringe per avere Arnautovic - Dalla_SerieA : Bologna, Sabatini stringe per avere Arnautovic - - sportli26181512 : Bologna, Sabatini stringe per avere Arnautovic: C'è il sì di Saputo, ma soltanto se il cartellino sarà gratis. Ma a… -