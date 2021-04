Bollettino Covid oggi, mercoledì 28 aprile: contagi, morti, guariti regione per regione (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ecco il Bollettino sull’emergenza Coronavirus aggiornato a mercoledì 28 aprile per quel che concerne il territorio Nazionale. I dati aggiornati ad oggi regione per regione sono stati resi noti con la consueta pubblicazione del Bollettino, in uno dei momenti più difficili della lotta contro il Covid-19 per il nostro Paese. oggi si registrano13.385 nuovi contagi, 344 morti, 18.416 guariti, 193.646 tamponi molecolari, 2.711 (-37) ricoverati in terapia intensiva, 19.860 (-452) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -5.378 gli attualmente positivi in totale 442.771. IL Bollettino regione PER ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ecco ilsull’emergenza Coronavirus aggiornato a28per quel che concerne il territorio Nazionale. I dati aggiornati adpersono stati resi noti con la consueta pubblicazione del, in uno dei momenti più difficili della lotta contro il-19 per il nostro Paese.si registrano13.385 nuovi, 344, 18.416, 193.646 tamponi molecolari, 2.711 (-37) ricoverati in terapia intensiva, 19.860 (-452) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -5.378 gli attualmente positivi in totale 442.771. ILPER ...

