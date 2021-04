Bolaffi: asta due ruote record, rialzo medio 190% per lotto (Di mercoledì 28 aprile 2021) Numeri record per l'asta 360 ruote in scena al Garage Bolaffi di Torino. Oltre 700 i partecipanti, incollati al sito di Aste Bolaffi per oltre sei ore da tutto il mondo, per conquistare il lotto ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) Numeriper l'360in scena al Garagedi Torino. Oltre 700 i partecipanti, incollati al sito di Asteper oltre sei ore da tutto il mondo, per conquistare il...

In oltre trent'anni di attività di Aste Bolaffi, è stata l'asta con la più grande partecipazione di pubblico. Molto contesi gli scooter di pregio e rari, il top lot dell'intera vendita è il Piattello,

Oggi alle 16 l'asta Bolaffi di moto e scooter d'epoca. Al Garage Bolaffi di Torino e su internet Si svolge oggi alle 16, al Garage Bolaffi, in corso Verona 34/D, a Torino, e su internet, l'asta Bolaffi di moto e scooter d'epoca. Lo scooter Piatti col suo design originale, la rara Gilera Otto Bulloni e persino un'inconsueta Lambretta 150D delle Poste francesi: la storia dei mezzi a due ...

Uno spaccato della storia dei mezzi a due ruote, dagli albori del XX secolo fino agli anni Settanta, che ha portato a un realizzo di 600mila euro, il 97% dei lotti venduti e un rialzo medio del 190%

All’asta la Legnano di Bartali Si tratta della bicicletta di Gino Bartali, esemplare Legnano Squadra Corse costruito dal telaista Ugo Bianchi per il campione. Bartali la usò nella stagione 1947 in cui vinse la ...

