Bocciato l’odg di Fratelli d’Italia, Meloni: “Assurdo” (Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA – “Assurdo! Bocciato l’odg di Fratelli d’Italia per abolire il coprifuoco: mentre FdI ha votato per abolire questa misura irrazionale e liberticida, tutti i partiti di maggioranza hanno votato a favore o non hanno partecipato alla votazione. Da non crederci…”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni (foto), sulla sua pagina Facebook. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA – “diper abolire il coprifuoco: mentre FdI ha votato per abolire questa misura irrazionale e liberticida, tutti i partiti di maggioranza hanno votato a favore o non hanno partecipato alla votazione. Da non crederci…”. Così la leader di, Giorgia(foto), sulla sua pagina Facebook. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Carlacsrol : RT @GiorgiaMeloni: ?? Assurdo! Bocciato l'odg di #FratellidItalia per abolire il #coprifuoco: mentre FDI ha votato per abolire questa misura… - Lopinionista : Bocciato l’odg di Fratelli d’Italia, Meloni: “Assurdo” - AlexSanna38 : RT @GiorgiaMeloni: ?? Assurdo! Bocciato l'odg di #FratellidItalia per abolire il #coprifuoco: mentre FDI ha votato per abolire questa misura… - _contrariato : RT @GiorgiaMeloni: ?? Assurdo! Bocciato l'odg di #FratellidItalia per abolire il #coprifuoco: mentre FDI ha votato per abolire questa misura… - Sara71864853 : RT @GiorgiaMeloni: ?? Assurdo! Bocciato l'odg di #FratellidItalia per abolire il #coprifuoco: mentre FDI ha votato per abolire questa misura… -