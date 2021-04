dinoadduci : BMW i Hydrogen Next - Iniziano i test su strada della Suv fuel cell - Rickycrosta : @daninovaro @Musso___ 2 cose diverse... La BMW Hydrogen era una semplice auto con motore a c.i. ciclo Otto che al p… - effebot : RT @Hydronews2: Il 20 e 21 maggio una ‘due giorni’ digitale della @Reuters dedicata all’ #idrogeno @reutersevents #hydrogen @ENGIEgroup @H… - Hydronews2 : Il 20 e 21 maggio una ‘due giorni’ digitale della @Reuters dedicata all’ #idrogeno @reutersevents #hydrogen… - MedienOptimist : RT @germanenginee10: Convinced about fuelcell mobility! BMW i Hydrogen NEXT: il futuro è già qui -

Ultime Notizie dalla rete : BMW Hydrogen

Quattroruote

... un prototipo in grado di battere per nove record del mondo, e da cui poi derivò il V12 montato successivamente sulla7, derivata dalla Serie 7. In seguito i tedeschi direalizzarono ...Il propulsore dellaNEXT che debutterà sul mercato nel 2022 (come piccola flotta di vetture) genererà fino a 125 kW (170 CV) di energia elettrica dalla reazione chimica tra idrogeno e ...Spinta da un powetrain da 374 CV frutto della collaborazione con la Toyota, verrà introdotta sul mercato nel corso del 2022, seppur in piccola serie ...In occasione del convegno ANSA 'Verde e Blu: l'idrogeno e la transizione energetica in Italia', Massimiliano Di Silvestre, Presidente ...