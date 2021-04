Bloccato il Grande Raccordo a Roma! La protesta degli ambulanti

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Mentre nel centro si stanno radunando centinaia di commercianti per prendere parte alla manifestazione diprevista oggi (28 aprile) in Piazza della Repubblica a Roma, un gruppo diche lì si stava dirigendo, ha deciso spontaneamente di bloccare la viabilità sull’A90. Secondo quanto si apprende dal sito Romatoday.it, si tratterebbe di un centinaio di persone e una cinquantina di furgoni, che da questa mattina alle 7 si sono stazionati sulAnulare di Roma. Gliin segno dihannoil flusso del traffico aprendo i loro gazebo sulla carreggiata interna all’altezza dell’uscita della via Casilina. Le motivazioni dellavengono chiarite da Manrico Rosato, segretario nazionale Ana Ugl: ...