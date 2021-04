Blitz a Parigi contro le Br | tre in fuga Arrestato anche Pietrostefani

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Sette ex membri delle Brigate Rosse sono stati arrestati stamani in Francia su richiesta dell’Italia. Altri tre sono ine ricercati. Lo ha annunciato l’Eliseo.I dieci sono accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni Settanta e Ottanta. ILI sette sono stati arrestati tutti a. L’operazione, secondo quanto apprende l’Ansa da fonti italiane, è stata condotta dall’Antiterrorismo della polizia nazionale francese (Sdat) in collaborazione con il Servizio di cooperazione internazionale della Criminalpol e con l’Antiterrorismo della Polizia italiana e con l’esperto per la sicurezza della polizia italiana nella capitale francese. I NOMI I brigatisti arrestati in Francia questa mattina sono in attesa di essere presentati al giudice per la comunicazione della richiesta di estradizione da parte dell’Italia. Secondo quanto ...

Il, ancora in corso, è il frutto della collaborazione tra le polizie dei due Paesi ed è stata ... e l'Esperto per la sicurezza della polizia italiana a. "La Francia, essa stessa colpita ...Sette ex appartenenti alle Brigate rosse sono stati arrestati anel corso di una operazione che vede impegnate la Direzione centrale dell'Antiterrorismo ... IlIlè il frutto della ...Sette ex membri delle Brigate Rosse sono stati arrestati stamani in Francia su richiesta dell'Italia, mentre altri tre sono in fuga e sono ricercati. Lo annuncia l'Eliseo. I dieci sono accusati di att ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Terrorismo, arrestati a Parigi 7 ex brigatisti su richiesta dell'Italia. Tre in fuga ...