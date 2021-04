Black Shark 4 è scontatissimo, ma solo fino al 30 aprile: ecco come averlo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Black Shark 4 è in promozione per tre giorni, in attesa del debutto sui mercati europei. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 28 aprile 2021)4 è in promozione per tre giorni, in attesa del debutto sui mercati europei. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Black Shark 4 è scontatissimo, ma solo fino al 30 aprile: ecco come averlo - infoiteconomia : Black Shark 4 arriva in Italia, prezzi da 499? - HDblog : Black Shark 4 arriva in Italia, prezzi da 499€ - AlessioCamaroto : Black Shark 4 va 'oltre ogni limite': annunciata la nuova serie di smartphone gaming con ricarica da 120W - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Black Shark 4 va 'oltre ogni limite': annunciata la nuova serie di smartphone gaming con… -