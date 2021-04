Bitcoin, quanto è facile scottarsi. Bankitalia e Consob lanciano l'allarme (Di mercoledì 28 aprile 2021) Zero tutele legali, alta speculazione, niente trasparenza e rischio hacker: con le criptovalute ci si fa male. L’allarme “bolla” è stato lanciato congiuntamente da Bankitalia e Consob in una nota che di fatto spazza via ogni dubbio: allo stato attuale Bitcoin e simili non sono una moneta vera e propria ma essenzialmente uno strumento finanziario altamente speculativo. E come tale può permettere sì facili guadagni ma anche altrettanto facili perdite. La platea di piccoli risparmiatori - che in questa era di tassi bassi e denaro facile è particolarmente allettata dagli alti rendimenti - è quindi avvertita: a fronte di chi riuscirà a guadagnarci, ci sarà una vasta fetta di investitori che invece ci lascerà le penne. Le due authority parlano esplicitamente della possibilità che chi punta i propri ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Zero tutele legali, alta speculazione, niente trasparenza e rischio hacker: con le criptovalute ci si fa male. L’“bolla” è stato lanciato congiuntamente dain una nota che di fatto spazza via ogni dubbio: allo stato attualee simili non sono una moneta vera e propria ma essenzialmente uno strumento finanziario altamente speculativo. E come tale può permettere sì facili guadagni ma anche altrettanto facili perdite. La platea di piccoli risparmiatori - che in questa era di tassi bassi e denaroè particolarmente allettata dagli alti rendimenti - è quindi avvertita: a fronte di chi riuscirà a guadagnarci, ci sarà una vasta fetta di investitori che invece ci lascerà le penne. Le due authority parlano esplicitamente della possibilità che chi punta i propri ...

