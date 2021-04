Billie Eilish | ecco il titolo di ' Happier than ever' | il nuovo album in uscita il 29 aprile

Advertising

nonlhocapeeta : 'Everybody Dies' di Billie Eilish sarà potenzialmente la mia canzone preferita? Probably - Addicted_ToZayn : RT @team_world: Felici. Felici. Felici. Tutto su Happier Than Ever, il nuovo album di Billie Eilish ? ? DATA DI USCITA e TRACKLIST di #Happ… - team_world : Felici. Felici. Felici. Tutto su Happier Than Ever, il nuovo album di Billie Eilish ? ? DATA DI USCITA e TRACKLIST… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Billie Eilish, arriva la conferma: il secondo album è 'Happier than Ever' - rutherfrogs : billie eilish ?? lana del rey usare font brutti per i loro album -

Ultime Notizie dalla rete : Billie Eilish

ha rivelato i dettagli del suo atteso secondo disco, 16 tracce inedite che comporranno 'Happier Than Ever', in uscita per Darkroom/Interscope Records il prossimo 30 luglio. L'album ...sta rivelando interessanti dettagli sul suo nuovo disco - il secondo della sua carriera dopo "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" del 2019 - intitolato "Happier Than Ever" . Il ...Billie Eilish ha rivelato i dettagli del suo atteso secondo disco, 16 tracce inedite che comporranno “Happier Than Ever”, in uscita per Darkroom/Interscope Records il prossimo ...È Happier Than Ever il titolo del nuovo album di Billie Eilish in uscita il 30 luglio 2021. Ecco la tracklist del disco che include anche il brano ...