"Biglietti, coprifuoco e concerti": il piano della Borgonzoni (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Sottosegretario alla cultura propone di utilizzare il biglietto di teatri, arene e cinema per tornare a casa dopo il coprifuoco e lancia l'idea dei concerti e grandi eventi in sicurezza come avvenuto in Spagna Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Sottosegretario alla cultura propone di utilizzare il biglietto di teatri, arene e cinema per tornare a casa dopo ile lancia l'idea deie grandi eventi in sicurezza come avvenuto in Spagna

Advertising

allynetti : Indovinate chi ha preso i biglietti per tornare in Sicilia a giugno per la festa di laurea di un'amica che grazie a… - Antonioranalli : Con il #coprifuoco alle 21 fino al 31 luglio resta comunque il problema per tutto il settore dello #spettacolo Hann… - annaficara99 : In Spagna: la gente compra i biglietti dei concerti e può assistere a questi In Italia: campagna vaccinale in rita… - stefania_mileto : @l_angiolini Mi sono fatta l'idea che si parli di aperture fake. Piscina sì ma senza doccia ?? Ristoranti sì ma copr… -

Ultime Notizie dalla rete : Biglietti coprifuoco "Biglietti, coprifuoco e concerti": il piano della Borgonzoni Secondo il sottosegretario è necessario inserire nei biglietti degli spettacoli l'orario di fine per permettere agli spettatori di rientrare a casa propria oltre il coprifuoco, una sorta di ...

A Galbiate riapre venerdì il cinema Ferrari, una ripartenza da 'Oscar' Attenzione però agli orari: causa coprifuoco alle 22.00, il film inizierà alle ore 19.45 (la durata ... Tra l'altro, ci stiamo attrezzando anche per consentire l'acquisto online dei biglietti, un passo ...

"Biglietti, coprifuoco e concerti": il piano della Borgonzoni il Giornale "Biglietti, coprifuoco e concerti": il piano della Borgonzoni Il Sottosegretario alla cultura propone di utilizzare il biglietto di teatri, arene e cinema per tornare a casa dopo il coprifuoco e lancia l'idea dei concerti e grandi eventi in sicurezza come avvenu ...

Coprifuoco, Walter Pasini: "Un’ora in più non influisce sui contagi" Il fondatore del Passaporto sanitario Ue, Walter Pasini: "Il coprifuoco alle 22 è senza senso, con la mascherina si può uscire. L’orario giusto? Le 24" ...

Secondo il sottosegretario è necessario inserire neidegli spettacoli l'orario di fine per permettere agli spettatori di rientrare a casa propria oltre il, una sorta di ...Attenzione però agli orari: causaalle 22.00, il film inizierà alle ore 19.45 (la durata ... Tra l'altro, ci stiamo attrezzando anche per consentire l'acquisto online dei, un passo ...Il Sottosegretario alla cultura propone di utilizzare il biglietto di teatri, arene e cinema per tornare a casa dopo il coprifuoco e lancia l'idea dei concerti e grandi eventi in sicurezza come avvenu ...Il fondatore del Passaporto sanitario Ue, Walter Pasini: "Il coprifuoco alle 22 è senza senso, con la mascherina si può uscire. L’orario giusto? Le 24" ...