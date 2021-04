Biden propone un nuovo piano per le famiglie e i ceti medi da 1.800 miliardi. E lo finanzia con più tasse sui ricchi (Di mercoledì 28 aprile 2021) finanziata con tasse per 1.500 miliardi sui redditi alti, scatta al traguardo dei 100 giorni da Presidente ed è centro del Discorso al Congresso Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 28 aprile 2021)ta conper 1.500sui redditi alti, scatta al traguardo dei 100 giorni da Presidente ed è centro del Discorso al Congresso

Advertising

fisco24_info : Biden propone un nuovo piano per le famiglie e i ceti medi da 1.800 miliardi. E lo finanzia con più tasse sui ricch… - vdangerio : Biden propone un nuovo piano per le famiglie e i ceti medi da 1.800 miliardi. E lo finanzia con più tasse sui ricch… - 04_remo : RT @DataroomCorsera: ?? Il piano del presidente degli Usa Joe Biden si propone di far pagare le tasse a quelle grandi aziende, come Amazon o… - maponi : RT @DataroomCorsera: ?? Il piano del presidente degli Usa Joe Biden si propone di far pagare le tasse a quelle grandi aziende, come Amazon o… - juricastellani : RT @DataroomCorsera: ?? Il piano del presidente degli Usa Joe Biden si propone di far pagare le tasse a quelle grandi aziende, come Amazon o… -