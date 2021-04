(Di mercoledì 28 aprile 2021) Venerdì 30 aprile 2021 Il venerdì dello scrittoreinconOre 18 Nati come “Note Mediterranee” tra night esclusivi e mangiacassette degli anni ’80,De Bartolomeis eRonca si sono presto spogliati di paiettes e spalline per immergersi nelle atmosfere napoletane fino a diventare ambasciatori dei classici della Bella Napoli,di cui ci offrono un assaggio questa sera con una posteggia (una serenata).sono anche gli “Ultimiromantici” del libro che ha loro dedicato Luigi Coppola, con prefazione di Tony Esposito, e che verrà presentato da un post sulla pagina facebook dellain abbinata con la loro serenata. Vuoi recensire un libro o un film?Il Venerdì dello ...

Advertising

nuovasocieta : Biblioteca Arduino, incontro in musica con Claudio e Diana -

Ultime Notizie dalla rete : Biblioteca Arduino

Nuova Società

... si terrà l'evento "Per una libertà ininterrotta": un approfondimento in chiave antiretorica a cura di Magaria Teatro che sarà accessibile dalla pagina Facebook dellaCivica. In ......Astense, Sistema Bibliotecario del Monferrato, Sistema archivistico novese,Civica - Centro Comunale di Cultura Gianfrancesco Capurro,Moncalieri,...PAPOZZECon lo scoprimento di una targa posta sul monumento ai caduti, Panarella ha reso omaggio al proprio figlio Arduino Bizzarro, partigiano caduto nella lotta contro il regime nazi-fascista.Una targa in ricordo di Arduino Bizzaro, medaglia d’oro al valor militare della Resistenza. Ieri, in occasione del 25 aprile, a cura dell’amministrazione comunale di Papozze, per iniziativa della bibl ...