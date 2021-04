Bianca Berlinguer sfora e Maurizio Mannoni sbotta in diretta | il giornalista perde le staffe | “Ingiustificabile”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Nella serata di ieri, 27 aprile, il pubblico di Linea Notte, condotto dasu Rai 3, ha assistito a uno sfogo deldopo l’avvio di puntata ritardato a causa di unomento della trasmissione che lo ha preceduto, Carta, di. “”, ha commentato il collega, aprendo a un livido appunto sull’accaduto.reagisce inIl programma dellasi sarebbe chiuso con alcuni minuti di ritardo in recupero dell’inizio di puntata posticipato per consentire la trasmissione degli interventi di ieri in Senato sul Pnrr, il Piano ...

Il martedì sera, da ormai molti anni, la terza rete della Rai è presidiata da Cartabianca, il programma di approfondimento condotto da. La trasmissione della giornalista occupa gli ...Il giornalista prende di mira gli esperimenti del fisico Valerio Rossi Albertini da: "Non capisco chi possa aver autorizzato questo sforamento. Noi non siamo d'accordo 28 aprile 2021'Andiamo in onda con un ingiustificabile ritardo, oltretutto per vedere i giochini di Art Attack'. Maurizio Mannoni, conduttore di 'Linea Notte', si è lamentato in diretta con i suoi telespettatori pe ...