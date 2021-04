Bergamo: calano gli infortuni, ma il Covid causa ancora vittime (Di mercoledì 28 aprile 2021) Mercoledì 28 aprile, sindacati, lavoratori, datori di lavoro, governi e enti di tutto il mondo, attivi nel settore della salute e della sicurezza, celebrano la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, ponendo l’accento sulla necessità di creare una nuova “cultura della sicurezza”, al fine di ridurre o prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali che provocano, in media, 6mila morti al giorno. È importante fornire spunti di riflessione, per un territorio che da tempo, colpevole nell’ultimo anno anche l’emergenza Covid, fa segnare record negativi. Nel 2020, invece, pur in presenza delle denunce di infortunio da Covid 19, i casi ufficiali di infortunio denunciati a Bergamo e in provincia diminuiscono del 16% rispetto all’anno precedente. Stesso trend si verifica anche ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Mercoledì 28 aprile, sindacati, lavoratori, datori di lavoro, governi e enti di tutto il mondo, attivi nel settore della salute e della sicurezza, celebrano la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, ponendo l’accento sulla necessità di creare una nuova “cultura della sicurezza”, al fine di ridurre o prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali che provocano, in media, 6mila morti al giorno. È importante fornire spunti di riflessione, per un territorio che da tempo, colpevole nell’ultimo anno anche l’emergenza, fa segnare record negativi. Nel 2020, invece, pur in presenza delle denunce dio da19, i casi ufficiali dio denunciati ae in provincia diminuiscono del 16% rispetto all’anno precedente. Stesso trend si verifica anche ...

