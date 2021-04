Advertising

rtl1025 : ?? La salma trovata nell'#Adige a Trento appartiene a Peter #Neumair. Lo conferma l'avvocato Carlo Bertracchi, legal… - fattoquotidiano : TROVATO IL CORPO DEL PADRE DI BENNO - RaiNews : Il corpo della sua compagna, Laura Perselli, era stato rinvenuto sempre nelle acque del fiume Adige il 6 febbraio.… - Droghino : RT @VolpeReal: Hanno trovato anche il corpo di Peter Neumair. Ora almeno i genitori di Benno potranno avere degna sepoltura. #chilhavisto… - PalermoToday : Benno Neumair: 'Sono sollevato, non capivo perché non si trovasse il corpo di mio padre' -

Ultime Notizie dalla rete : Benno Neumair

Il giovane ha commentato il ritrovamento del cadavere: 'Tanti commentatori inconsulti hanno anche ipotizzato addirittura che ci fosse una ulteriore menzogna del mio assistito anche su questa ...Nella tragedia, finalmente una bella notizia. Ho vissuto mesi di angoscia, ora sì, sono sollevato ". Sarebbero state queste le dichiarazioni a caldo dialla notizia del ritrovamento di papà Peter. Il trentenne bolzanino, in regime di detenzione carceraria dallo scorso 29 gennaio con l'accusa di duplice omicidio e occultamento di ...Il commento del giovane personal trainer, recluso nel carcere di Bolzano per l’omicidio di entrambi i genitori ...Il giovane ha commentato con il suo avvocato Flavio Moccia il ritrovamento del cadavere in avanzato stato di decomposizione: "Tanti commentatori inconsulti hanno anche ipotizzato addirittura che ci fo ...