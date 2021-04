Benno Neumair | ritrovato il corpo del padre Peter | ' Finalmente una bella notizia | ho vissuto mesi d' angoscia'

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilin forte stato di decomposizione riaffiorato ieri dall'Adige è quello di . Lo ha confermato il legale di Madè, figlia die Laura Perselli e sorella di , in carcere per l'...

Advertising

rtl1025 : ?? La salma trovata nell'#Adige a Trento appartiene a Peter #Neumair. Lo conferma l'avvocato Carlo Bertracchi, legal… - fattoquotidiano : TROVATO IL CORPO DEL PADRE DI BENNO - petergomezblog : Benno Neumair, trovato il corpo del padre Peter nel fiume Adige: identificato grazie all’orologio - nucciacocco : Ritrovato un corpo nell’Adige: «È quello di Peter Neumair, il padre di Benno» - QuotidianPost : Benno Neumair: ritrovato il cadavere del padre -

Ultime Notizie dalla rete : Benno Neumair

Omicidio Bolzano,/ Anabolizzanti hanno inciso sulla sua psiche? I dubbi Quindi l'inviato di Storie Italiane ha aggiunto: "Il ritrovamento del corpo dichiude una pagina ...'Sono stati mesi difficili, non capivo come non fosse stato ancora trovato - ha detto ancoradurante l'incontro - Ora mi auguro che attraverso l'indagine cadaverica siano confermate le ...Federica Panicucci ha dato aggiornamenti davvero molto importanti a Mattino Cinque riguardo ad un caso di cronaca drammatico.Peter Neumair, ritrovato il cadavere papà Benno nel fiume Adige: ma l'indagine non si placa, e si continua a ricostruire nel dettaglio la vicenda ...