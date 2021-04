Beccato con lei | Akash Kumar | con la bella e famosa ex del ‘vip’ della tv “Stanno insieme”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Una coppia davvero inaspettata ha fatto la sua comparsa nel mondo dello spettacolo italiano. I due fortunati, che condividono la città di residenza, si sono incontrati grazie all’intervento di amici in comune. Nel giro di poco tempo sono arrivati i primi baci, in centro a Milano.e Antonella Fiordelisi non si sono certo trattenuti nelle effusioni pubbliche. È la sua fidanzata? Proprio in centro a Milano i due giovani sono stati raggiunti dai primi paparazzi, che hanno saputo immortalare la loro neonata passione in tutta la leggiadria degli inizi. Sarebbe il caso di affermare che la sportiva salernitana, da poco trasferita nel capoluogo lombardo, nel modello dagli occhi color ghiaccio abbia davvero trovato un intimo cicerone.fidanzata, il gossip: “Con Antonella Fiordelisi, ...