Beautiful | la morte di VINNY | su chi indaga la polizia? Anticipazioni americane

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Nelle puntatedi, le indagini per ladiWalker stanno rapidamente assumendo la forma di un caso di omicidio. Questo, almeno, è ciò che pensa la, rappresentata come sempre dal vice capo Baker e dal detective Sanchez. Per i due, infatti, è improbabile che il ragazzo sia morto in un caso di “semplice pirata della strada” che, dopo averlo investito, lo ha lasciato morto sulla strada senza chiamare i soccorsi (che avrebbero accertato il decesso o fatto di tutto per salvare la vittima). Leggi anche:puntata di mercoledì 28 aprile 2021 Come già vi avevamo riportato,è stato colpito dall’auto di Bill Spencer, guidata da Liam, tutto intento ad esprimere al padre la gioia per l’imminente ...

Advertising

redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni #PuntateAmericane Ciao ciao Vinny ma... chi è stato? - berta95italy : Beautiful, trame Usa: Bill vuole impedire a Baker di interrogare Liam sulla morte di Vinny - voglioungelatoo : aspe continuava con un'altra frase ancora, gli avevo detto di scriverla però non l'ha fatto, vabbe la frase era: a… - TwBeautiful : Nelle puntate americane di BEAUTIFUL, Baker espone i suoi sospetti sulla morte di Vinny, Hope invita Liam a tornare… - HEXB0Y : Liam si merita la morte #beautiful -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful morte

...riserbo ma facendo in modo che la Spectra possa avere un'amica accanto per affrontare la. .../ Anticipazioni puntata oggi, 26 aprile: Sally sta morendo?, dove siamo rimasti ...... pubblicato in inglese nel 1983, l'anno prima della sua, nel 1984 (Ulam era nato nel 1909 a ... ciò che finisce per avvicinare il film a certi tratti di AMind (genialità e follia, anche ...Nelle puntate americane di Beautiful, le indagini per la morte di Vinny Walker stanno rapidamente assumendo la forma di un caso di omicidio. Questo, almeno, è ciò che pensa la polizia, rappresentata ...Sally è davvero malata, soffre davvero di una malattia che non potrà mai essere curata? Sembra proprio che per la Spectra non ci sia nessuna buona notizia dopo la visita medica. Le analisi sembrano pa ...