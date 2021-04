BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di giovedì 29 aprile 2021

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 28 aprile 2021)di29: Sally (Courtney Hope) continua a manifestare tremori e a Quinn (Rena Sofer) non sfugge il suo stato d’animo. La designer assicura alla ragazza che si rimetterà in piedi dopo la delusione d’amore. Leggi anche:: la morte di VINNY, su chi indaga la polizia?americane Wyatt (Darin Brooks) si prepara ad affrontare Sally, ma Katie (Heather Tom) non vuole che faccia capire alla stilista di essere a conoscenza della sua diagnosi terminale. Sia Vinny (Joe LoCicero) che Hope (Annika Noelle) sono contrariati con Thomas (Matthew Atkinson) per aver baciato Zoe (Kiara Barnes) e averle fatto una dichiarazione pubblica di fronte a Douglas (Henry Joseph Samiri), che ora teme possa ...