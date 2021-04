Beautiful anticipazioni | ecco come Sally intende incastrare Wyatt

(Di mercoledì 28 aprile 2021)Nelle prossime puntate viene fuori la verità sul piano messo in atto dalla Spectra, grazie ai sospetti di Flo, la quale scopre qual è il suo vero scopo Pubblicato su 28 Aprile 2021 Le puntate diattualmente in onda in Italia vedono al centro della scena. La prima ha da poco scoperto di avere solo un mese di vita, a causa di una malattia incurabile. La notizia le è stata data dalla dottoressa Penny Escobar ed è stata appresa anche da Katie.ha chiesto alla più piccola delle sorelle Logan di mantenere il silenzio al riguardo. Ma subito dopo Katie ha fatto sapere cosa sta accadendo alla Spectra sia a Bill che a. Ora quest’ultimo non sa ...

