Beach volley | World Tour 2021 Cancun3 Possibile derby azzurro per l’ingresso in main draw

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Potrebbe essere unitaliano a decidere quale coppia fra le due azzurre iscritte alle qualificazioni del terzo torneo 4 stelle di Cancun si qualificherà per il tabellone principale. Sono infatti in rotta di collisione la coppia Windisch/Cottafava che ha già superato grazie ad un Bye il primo turno delle qualificazioni e l’altra coppia italiana, composta da Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta che alle 20 affronterà i britannici Bello/Bello, coppia giovane, di origine argentina che vanta come miglior risultato un terzo posto nel torneo 1 stella di Rubavu in Rwanda ad agosto del 2019 e a Cancun è sempre uscita al primo turno delle qualificazioni finora. La sfida tra la vincente di Bello/Bello e Windisch/Cottafava è in programma per mezzanotte. Nel tabellone principale sono già presenti gli azzurri Rossi/Carambula mentre Lupo/Nicolai hanno già lasciato Cancun e sono ...

Sport a scuola, ora è possibile. Dal mese di maggio saranno 21 i micro - eventi sportivi organizzati dal Dipartimento istruzione rivolti alle scuole. Atletica leggera, badminton,e orienteering sono queste le discipline individuate per la ripartenza dello sport a scuola. Si tratta di 21 micro - eventi calendarizzati per il mese di maggio dal Coordinamento attività ...... dal noleggio di ombrelloni e sdraio, fino ai pedalò, wi - fi gratuito, docce, animazione, salvataggio e campi da. A Gabicce i fondali sono poco profondi grazie alle barriere ...Sara Breidenbach dell’Asd King of the Beach di Porto San Giorgio sta vivendo, in questi giorni, momenti molto importanti per la propria carriera di beacher. Infatti, da lunedì scorso e fino a venerdì ...2' di lettura 28/04/2021 - Sara Breidenbach dell’Asd King of the Beach di Porto San Giorgio sta vivendo, in questi giorni, momenti molto importanti per la propria carriera di beacher. Infatti, da lune ...