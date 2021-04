Beach volley, World Tour 2021 Cancun3. Abbiati/Andreatta vincono il derby e volano al tabellone principale (Di giovedì 29 aprile 2021) Notte dolce per Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta che tornano dopo 21 mesi nel tabellone principale di un torneo 4 stelle (l’ultimo fu Espinho a luglio 2019) vincendo due sofferte sfide di qualificazione, prima con i gemelli inglesi Bello/Bello e poi, nella sfida tutta italiana, contro i giovani azzurri della Nazionale Windisch/Cottafava. Sfida subito durissima per Abbiati/Andreatta nel primo turno contro i gemelli britannici di origine argentina Bello/Bello che sono partiti fortissimo dominando il primo set, vinto con il punteggio di 21-16. nel secondo set gli azzurri reagiscono, partono forte (6-2) e si impongono con il punteggio di 21-14. Tie break all’insegna dell’equilibrio con le due squadre che procedono a braccetto fino al 13 pari e lo sprint finale vincente (15-13) per ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) Notte dolce per Andreae Tizianoche tornano dopo 21 mesi neldi un torneo 4 stelle (l’ultimo fu Espinho a luglio 2019) vincendo due sofferte sfide di qualificazione, prima con i gemelli inglesi Bello/Bello e poi, nella sfida tutta italiana, contro i giovani azzurri della Nazionale Windisch/Cottafava. Sfida subito durissima pernel primo turno contro i gemelli britannici di origine argentina Bello/Bello che sono partiti fortissimo dominando il primo set, vinto con il punteggio di 21-16. nel secondo set gli azzurri reagiscono, partono forte (6-2) e si impongono con il punteggio di 21-14. Tie break all’insegna dell’equilibrio con le due squadre che procedono a braccetto fino al 13 pari e lo sprint finale vincente (15-13) per ...

mascalzonesbt : Sara Breidenbach dell’Asd King of the Beach al collegiale della nazionale azzurra di beach volley -… - Rinascimentorom : @M5SROMAX Bene, quando c'è una cosa buona bisogna dirlo, ma occore fare di più, Ostia ha un potenziale enorme sopra… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Sara Breidenbach completa la squadra nazionale azzurra di beach volley - GnocchiFanClub : @AntonioLaRosa8 @lefrasidiosho @simonacambarau Attività ludiche su base volontaria. Secondo me spopolerà il beach volley. - samucrisc : Cerco personalità disponibili per una partita a beach volley prossima settimana in placida tranquillità, tempo permettendo. Lancenigo. -