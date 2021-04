Bce: rischio di ondata di insolvenze delle aziende in zona euro (Di mercoledì 28 aprile 2021) La relazione Ersb propone, per mitigare gli effetti sulla ripresa, un sostegno mirato alle imprese redditizie. Gli Stati, osserva il comitato della Banca centrale europea, non dovrebbero aiutare le 'società zombie' Leggi su rainews (Di mercoledì 28 aprile 2021) La relazione Ersb propone, per mitigare gli effetti sulla ripresa, un sostegno mirato alle imprese redditizie. Gli Stati, osserva il comitato della Banca centralepea, non dovrebbero aiutare le 'società zombie'

