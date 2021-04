Bayern Monaco-Olimpia Milano: data, orario, tv e diretta streaming, gara-3 playoff Eurolega 2020/2021 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Bayern Monaco e AX Armani Exchange Milano si affrontano in gara-3 dei quarti di finale di Eurolega 2020/2021. Dopo aver vinto due match interni al Mediolanum Forum, i meneghini hanno la chance di chiudere la serie e volare alle final four nel primo scontro diretto in Baviera. Mercoledì 28 aprile alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire in diretta streaming su Eurosport Player. SEGUI Bayern-Olimpia Milano IN diretta SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021)e AX Armani Exchangesi affrontano in-3 dei quarti di finale di. Dopo aver vinto due match interni al Mediolanum Forum, i meneghini hanno la chance di chiudere la serie e volare alle final four nel primo scontro diretto in Baviera. Mercoledì 28 aprile alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire insu Eurosport Player. SEGUIINSportFace.

Advertising

Eurosport_IT : INCREDIBILE OLIMPIA ????? Milano vince all'ultimo secondo e conquista gara 1 dei quarti di finale contro il Bayern M… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Guardiola suona l’ottava: lo spagnolo aggancia Mourinho. Stasera, in #ManchesterCityPSG, traguardo storico per l'ex te… - CalcioPillole : #Guardiola suona l’ottava: lo spagnolo aggancia Mourinho. Stasera, in #ManchesterCityPSG, traguardo storico per l'… - Fprime86 : RT @SkySport: Bayern Monaco, il saluto di Flick: 'Anni indimenticabili, un onore allenare questo club' - aquila7630 : Presentazione e come seguire il match #BayernMonaco-#OlimpiaMilano, gara 3 dei quarti di finale dei playoff di… -