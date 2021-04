Basta Blackface nei programmi Rai: dopo le polemiche a Tale e Quale Show arriva la decisione (Di mercoledì 28 aprile 2021) Basta Blackface nei programmi Rai. “Nel merito della vicenda per la Quale ci avete scritto, diciamo subito che assumiamo l’impegno – per quanto è in nostro potere – a evitare che essa possa ripetersi sugli schermi Rai. Ci faremo anzi portavoce delle vostre istanze presso il vertice aziendale e presso le direzioni che svolgono un ruolo nodale di coordinamento perché le vostre osservazioni sulla pratica del Blackface diventino consapevolezza diffusa”, questa la nota diffusa dalla Rai in risposta a una lettera inviata a gennaio scorso da una serie di associazioni (Lunaria, #Italianisenzacittadinanza, Cospe, Arci e Il Razzismo è una brutta storia) indirizzata al direttore di Rai1 Stefano Coletta e di Rai per il sociale Giovanni Parapini ma anche al regista di “Tale e Quale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021)neiRai. “Nel merito della vicenda per laci avete scritto, diciamo subito che assumiamo l’impegno – per quanto è in nostro potere – a evitare che essa possa ripetersi sugli schermi Rai. Ci faremo anzi portavoce delle vostre istanze presso il vertice aziendale e presso le direzioni che svolgono un ruolo nodale di coordinamento perché le vostre osservazioni sulla pratica deldiventino consapevolezza diffusa”, questa la nota diffusa dalla Rai in risposta a una lettera inviata a gennaio scorso da una serie di associazioni (Lunaria, #Italianisenzacittadinanza, Cospe, Arci e Il Razzismo è una brutta storia) indirizzata al direttore di Rai1 Stefano Coletta e di Rai per il sociale Giovanni Parapini ma anche al regista di “...

