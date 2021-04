Bassetti ancora contro il coprifuoco voluto da Speranza: “Misura illiberale” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr – Matteo Bassetti torna ad attaccare il coprifuoco, Misura “illiberale” e priva di fondamento scientifico. “Visto che siamo in molti a sostenere che dal punto di vista scientifico non c’è un razionale forte, è giusto andare nella direzione del buon senso: se hai aperto certe attività un’ora in più non cambia le cose. Il muro contro muro non aiuta in un momento come questo”, è la critica del virologo in merito allo scontro nella maggioranza. Bassetti: “coprifuoco Misura profondamente illiberale che dura da sei mesi, non deve diventare quotidianità” “Alle 23 potrebbe essere una soluzione e se i numeri dei casi Covid migliorano, come sta succedendo, si può allungare l’orario e con l’estate eliminarlo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr – Matteotorna ad attaccare il” e priva di fondamento scientifico. “Visto che siamo in molti a sostenere che dal punto di vista scientifico non c’è un razionale forte, è giusto andare nella direzione del buon senso: se hai aperto certe attività un’ora in più non cambia le cose. Il muromuro non aiuta in un momento come questo”, è la critica del virologo in merito allo snella maggioranza.: “profondamenteche dura da sei mesi, non deve diventare quotidianità” “Alle 23 potrebbe essere una soluzione e se i numeri dei casi Covid migliorano, come sta succedendo, si può allungare l’orario e con l’estate eliminarlo ...

Advertising

IlPrimatoN : #coprifuoco Ecco cosa propone il virologo - leonardofeletto : @RobiVil Sono sicuro non ancora raggiunto il fondo, ma stiamo andando Bassetti - cla_massi : #t?agad?al?a7 ancora 'Bassetti' ormai onnipresente in tutti i video del 'globo' ....... evidentemente 'Bassetti' è....... ma basta - Italianoqualun1 : @MT_Meli_ Calunniare Bassetti? Peccato che dopo una settimana a Bassetti è esplosa in faccia quella seconda ondata… - MauroCapocci : Chiunque dovesse scrivere ancora “gli esperti scientifici poverini non sanno comunicare, è colpa dei media che dist… -