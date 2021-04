Basket | Playoff Eurolega 2021 | l’Olimpia Milano manca il primo match point Il Bayer Monaco comanda dall’inizio alla fine

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ci sarà una gara-4 traed Olimpia. I tedeschi vincono 85-79 in casa e riaprono la serie, accorciando sul 2-1. Una partita che ha visto la squadra di Trinchieri sempre al comando, trovando gli allunghi decisivi nele terzo quarto, resistendo poirimonta del. Unache, dunque,ilper accedere alle Final Four, ma tra meno di 48 ore si ritorna in campo per una quarta accesissima sfida. Unn trascinato da uno scatenato Vladimir Lucic, votato miglior giocatore della partita. Per il serbo ci sono 27 punti a referto (11/12 dlunetta) con anche 7 rimbalzi e 35 di valutazione. A ...

Advertising

DanieleRaponi : #EuroLeague #basket #OlimpiaMilano #Milano conduce la serie 2-1 su #BayernMunich #BayernMunichMilano gara 3 79-85… - sportface2016 : #Basket playoff #Eurolega: il #Bayern batte l'#OlimpiaMilano e riapre la serie. Il tabellino - DanieleRaponi : #EuroLeague #basket #Cska #Mosca vince la serie 3-0 su #Fenerbahce #FenerbahceCska gara 3 85-68 #Barcelona conduce… - SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Basket #Euroleague #playoff All'intervallo lungo di #gara3 #OlimpiaMilano sotto 35-39 contro… - Telefriuli1 : Alle 19 la Gesteco Cividale affronta la Janus Basket Fabriano Il big match andrà in differita, alle 22, su Telefriu… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Playoff

Battipaglia News

Milano si arrende al Bayern in gara - 3 della serieche ora conduce 2 - 1 e deve rinviare il ritorno alle Final Four, traguardo che l'Olimpia non c'entra dal 1992. La squadra di Messina è partita malissimo all'inizio di primo e terzo quarto, ...... in diretta alle ore 20.45 di questa sera, mercoledì 28 aprile 2021 dalla Audi Dome di Monaco di Baviera (Germania), sarà la partita divalida come gara - 3 dei quartidella Eurolega ...Ci sarà una gara-4 tra Bayern Monaco ed Olimpia Milano. I tedeschi vincono 85-79 in casa e riaprono la serie, accorciando sul 2-1. Una partita che ha visto la squadra di Trinchieri sempre al comando, ...Il Bayern Monaco riapre la serie e batte l’Olimpia Milano in gara-3 dei quarti di finale dei playoff di Eurolega 2020/2021. Per due volte la squadra di coach Messina va nettamente sotto: se la prima v ...