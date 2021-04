Baseball | Campionati Europei U18 2021 | calendario | programma e orari della manifestazione

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Quando mancano poco più di due mesi al via deiUnder 18 di, che andranno in scena per la precisione dal 5 all’11 luglio, nelle sedi marchigiane di Macerata e Montegranaro, ecco che la FIBS ha diramato il. L’Italia, inserita nel Girone A, se la vedrà – nella prima fase – rispettivamente con: Lituania (lunedì 5 luglio alle ore 20:00 a Macerata), Francia (martedì 6 alle 16 a Montegranaro), Paesi Bassi (mercoledì 7 alle 20 a Macerata) e Israele (giovedì 8 alle 20 a Macerata). Del Girone B invece faranno parte Spagna, Repubblica Ceca, Irlanda, Germania e Austria: le prime due compagini di ciascun raggruppamento, al termineprima fase, accederanno alle semifinali, in ...

Tre le squadre abruzzesi impegnate nei campionati seniores: Chieti, Progetto Teramano (impegnate nel girone M, insieme a Cupramontana, Unione Picena, Perugia, Ancona e Macerata) e ...Sono tre le squadre abruzzesi impegnate nei Campionati Seniores: Chieti, Progetto Teramano (impegnate nel girone M, insieme a Cupramontana, Unione Picena, Perugia, Ancona e Macerata)...Torino città sarà tra le protagoniste della stagione del baseball italiano 2021, ed in particolare lo sarà con i Grizzlies. Gli "Orsi" infatti stanno vivendo un momento particolarmente effervescente, ...