Bargiggia contro Diletta Leotta: "Non faccia la morale al mondo che ha sempre cavalcato" (Di mercoledì 28 aprile 2021) Bargiggia contro Diletta Leotta, il noto giornalista di Mediaset ha attaccato il volto di DAZN attraverso un lungo articolo pubblicato sul proprio sito ufficiale Getty ImagesIl noto giornalista di Mediaset, Paolo Bargiggia, ha scritto un lungo articolo sul proprio sito ufficiale contro la conduttrice di punta di DAZN, Diletta Leotta. "La signorina Diletta Leotta che si lamenta per l'invasione dei media sulla sua vita privata fa ridere più delle comiche di Stanlio e Ollio. O di Ridolini per chi preferisce un genere diverso. Un post su Instagram per dire che in giro "c'è del giornalismo-spazzatura che pratica il gossip-veleno con i fotografi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento…". Ma dice ...

