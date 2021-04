Barbara D’Urso, la foto con errore mentre cucina la zucca: quel dettaglio che non è sfuggito (Di mercoledì 28 aprile 2021) Barbara D’Urso pubblica sui social network una sua foto in cucina mentre si diletta a preparare un piatto a base di zucca: peccato che nell’immagine ci sia più d’un errore, puntualmente notato dai fan, che hanno subito cominciato a riempirla di commenti… Ma dove avrà mai sbagliato Carmelita? LEGGI ANCHE:– Isola dei famosi, la fidanzata di Gilles Rocca elimina le foto di lui dal profilo? Il mistero sui social Barbara D’Urso cucina la zucca, ma fa un errore davvero grossolano in quella foto pubblicata sui social… I fan glielo fanno subito notare. foto: KikapressBarbara D’Urso in ... Leggi su funweek (Di mercoledì 28 aprile 2021)pubblica sui social network una suainsi diletta a preparare un piatto a base di: peccato che nell’immagine ci sia più d’un, puntualmente notato dai fan, che hanno subito cominciato a riempirla di commenti… Ma dove avrà mai sbagliato Carmelita? LEGGI ANCHE:– Isola dei famosi, la fidanzata di Gilles Rocca elimina ledi lui dal profilo? Il mistero sui socialla, ma fa undavvero grossolano inlapubblicata sui social… I fan glielo fanno subito notare.: Kikapressin ...

redazioneiene : “Sto veramente male, ho paura” @giovanniciacci opinionista di Barbara D'urso è passato dalle luci della tv al terro… - fanpage : Ad #AvantiUnaltroAncheDiSera con la complicità di Paolo Bonolis, Tommaso #Zorzi lancia una frecciata a Barbara D'… - Avv65661888 : Speriamo che da settembre ci sia gente nuova nei pomeriggi di canale 5 e non Barbara D'Urso. #Mediaset - ToninoCogoni : RT @Pinucci63757977: A #lariachetirala7 c'è la zia Myrta in adorazione di Matteo Salvini che parla a ruota libera: il contradditorio, come… - infoitcultura : La confessione di Barbara D’Urso: “Io dallo psicologo per essere una buona madre, ho sofferto molto” -