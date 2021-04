Bando alle scaramanzie: ora le riunioni tra capi ultrà, poi scatta il piano festa - scudetto (Di mercoledì 28 aprile 2021) Siamo ancora nel campo delle ipotesi, in primis per una data ancora in bilico: lo scudetto potrebbe arrivare già domenica, nel caso in cui il giorno prima l'Inter si prendesse i tre punti a Crotone e ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 28 aprile 2021) Siamo ancora nel campo delle ipotesi, in primis per una data ancora in bilico: lopotrebbe arrivare già domenica, nel caso in cui il giorno prima l'Inter si prendesse i tre punti a Crotone e ...

Advertising

sportli26181512 : Bando alle scaramanzie: ora le riunioni tra capi ultrà, poi scatta il piano festa-scudetto: Bando alle scaramanzie:… - ProvinciaPavia : Bando di gara lavori di riqualificazione del corpo stradale della S.P. ex S.S. 412 della Val Tidone a Torrevecchia… - ConfindustriaSa : Aperti i termini per le domande di accesso alle agevolazioni del #bando #Macchinari #Innovativi. In news tutti i d… - massimopiag : RT @camcomroma: Pubblicato il Bando Sviluppo Impresa 2021 della Camera di Commercio di Roma a sostegno delle imprese. Tre le misure princip… - Qualenergiait : Bando nel Lazio: servizi di consulenza alle aziende agricole su efficienza e rinnovabili -