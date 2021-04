Badminton | Europei 2021 | fuori Fabio Caponio Domani in campo Greco Strobl negli ottavi

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Oggi, mercoledì 28 aprile, sono proseguiti a Kiev, in Ucraina, glidi: subito eliminatonei sedicesimi del singolare maschile, mentresarà la volta di Giovannie Kevin, gli ultimi azzurri ancora in gara, impegnatidel doppio maschile. Eliminato all’esordio: l’azzurro, infatti, nel singolare maschile ieri aveva usufruito di un bye nei trentaduesimi, ma oggi nei sedicesimi ha affrontato il danese Hans-Kristian Solberg Vittinghus, testa di serie numero 4 del tabellone, che si è imposto in 37 minuti con lo score di 21-17 21-19., giovedì 29 aprile, saranno impegnati ...

Buone notizie per l'Italia daglidi Kiev 2021 di. La coppia azzurra formata da Giovanni Greco e Kevin Strobl ha battuto in appena 25 minuti con un doppio 21 - 13 i rivali serbi Igor Bjelan e Andija Doder. Con ...Saranno cinque gli Azzurri impegnati nei Campionatidiin programma a Kiev dal 27 aprile al 2 maggio . Si tratta di Fabio Caponio (singolare maschile), Katharina Fink e Yasmine Hamza (doppio femminile) e Giovanni Greco e Kevin Strobl (...Oggi, mercoledì 28 aprile, sono proseguiti a Kiev, in Ucraina, gli Europei 2021 di badminton: subito eliminato Fabio Caponio nei sedicesimi del singolare maschile, mentre domani sarà la volta di ...Oggi, martedì 27 aprile, sono scattati a Kiev, in Ucraina, gli Europei 2021 di badminton: subito in campo quattro cinque gli azzurri al via, con l'Italia che oggi ha visto scendere in campo Giovanni G ...